Премьер Пакистана отказался выдвигаться на Нобелевскую премию мира

ТАСС, 4 марта. Премьер-министр Пакистана Имран Хан не собирается претендовать на Нобелевскую премию мира. Соответствующее заявление он опубликовал в понедельник на своей странице в Twitter .

"Я не достоин Нобелевской премии мира. Ее должен получить тот, кто решит спор о принадлежности Кашмира в соответствии с волей его жителей, а также проложит путь миру и развитию человеческого потенциала на [Индийском] субконтиненте", - заявил Хан.

1 марта Исламабад передал Нью-Дели плененного индийского летчика, который был задержан пакистанскими военными после того, как его самолет был сбит во время воздушного боя между странами. Пакистанский премьер назвал его выдачу "мирным жестом". После этого в интернете сторонники Хана выступили с предложением номинировать премьера на Нобелевскую премию мира, и на сайте Change.org была составлена соответствующая петиция.

"Усилия премьера Хана по установлению мира и противодействию милитаризму в регионе заслуживают международного признания и Нобелевской премии", - подчеркивается в документе. На данный момент петиция набрала более 325 тыс. подписей.