Руководство фонда "Сколково" обсуждает варианты увековечивания памяти Жореса Алферова

"Жорес Иванович внес огромный вклад отечественную и мировую науку, в организацию научной составляющей деятельности "Сколково" и создание инновационной экосистемы вокруг него. В настоящее время руководство фонда обсуждает варианты увековечивания его памяти", - сказал представитель фонда.

Жорес Алферов умер 1 марта на 89-м году жизни. Официальная церемония прощания состоится 5 марта в Санкт-Петербургском научном центре РАН на Университетской набережной. Похоронят академика 5 марта на кладбище в Комарове, пригороде Петербурга. Похороны пройдут по церемониалу для почетных граждан города, с воинскими почестями.

В 2000 году Алферову совместно с американскими учеными Джеком Килби и Гербертом Кремером была присуждена Нобелевская премия по физике. Алферов и Кремер получили ее за разработку полупроводниковых гетероструктур, используемых в высокочастотных схемах и оптоэлектронике, Килби - за участие в изобретении интегральной схемы.

Алферов был почетным доктором более 60 университетов в мире, почетным членом российских и иностранных академий (Национальной академии наук США, Национальной инженерной академии США, Национальной академии наук Белоруссии, других университетов).