К открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту выпустят коллекционное вино

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Винодельческие предприятия Крыма и Краснодарского края планируют выпустить к началу железнодорожного сообщения через Керченский пролив коллекционное вино "Крымский мост".

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"Ведущие винодельни Крыма и Кубани приступили к финальному этапу производства коллекционного вина "Крымский мост". Оно будет готово к запуску железнодорожного движения через Керченский пролив в декабре 2019 года", - говорится в сообщении инфоцентра "Крымский мост".

Отмечается, что предприятия создают лимитированную серию из шести разных вин урожая 2015 года, который собрали в год начала строительства моста. Три кубанских завода выпустят по 19 тыс. бутылок, два крымских - еще 19 тыс. Цифра символизирует протяженность моста.

Коллекционные напитки готовят крымский завод шампанских вин "Новый Свет", завод "Массандра" (херес и белый мускат), "Кубань-Вино" (шардоне, рислинг и мюллер-тургау), "Фанагория" (саперави и каберне-совиньон) и "Саук- Дере" (каберне-совиньон, мерло и каберне-фран).

По данным инфоцентра, для винной коллекции "Крымский мост" разрабатывается специальная этикетка. Продажи коллекционной серии откроются в конце года в фирменных магазинах предприятий.

Автодорожная часть Крымского моста была открыта 15 мая, строительство железнодорожной части транспортного перехода продолжается, открытие планируется в 2019 году. Крымский мост соединил Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край), необходимость в его строительстве возникла после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.