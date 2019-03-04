Суд взыскал с Тимати 30 тыс. рублей за оскорбление экс-депутата

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы частично удовлетворил иск бывшего депутата из Пермского края Александра Телепнева, осужденного на два года колонии-поселения за избиение музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash), взыскав с певца Тимура Юнусова (Тимати) 30 тыс. рублей за оскорбление в социальной сети Instagram. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил исковые требования Телепнева частично и взыскал с Юнусова 30 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

В иске Телепнев сообщил, что Тимати разместил в своем аккаунте в Instagram сообщение, которое истец посчитал оскорбительным, порочащим его честь и достоинство. Он попросил обязать ответчика удалить оскорбительные выражения в его отношении, а также взыскать компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей.

Суд в Перми в июле 2018 года приговорил Телепнева к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.