Сезон карнавалов. Как в мире отмечают конец зимы

1 марта в Рио-де-Жанейро начался самый знаменитый в мире карнавал.

В ближайшие несколько дней жизнь этого бразильского города будет подчинена расписанию костюмированных шествий и танцевальных шоу, из-за которых власти перекроют центральные улицы и объявят дополнительные выходные, сообщает корреспондент ТАСС. По прогнозам представителя городской мэрии Марселу Алвеса, в этом году в танцевальных шествиях примут участие около 7 млн человек, в том числе 1,5 млн туристов. Центральное событие карнавала — конкурс-парад школ самбы, который проходит на самбодроме "Маркиз де Сапукаи", вытянутой на 700 метров площадке с трибунами.

Однако бразильский карнавал — не единственный в мире, проходящий в это время. Во многих культурах согласно средневековой традиции перед наступлением Великого поста принято шумно, весело, с танцами и переодеваниями провожать зиму и встречать весну. Самые известные европейские карнавалы проходят в Италии, Германии, Испании, Франции.