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Сезон карнавалов. Как в мире отмечают конец зимы

Самые красочные моменты карнавалов разных стран — в галерее ТАСС
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Описание
Бразильский карнавал в Рио-де-Жанейро, 3 марта
© Buda Mendes/Getty Images
Рио-де-Жанейро, Бразилия, 4 марта
© AP Photo/Leo Correa
Рио-де-Жанейро, Бразилия, 3 марта
© REUTERS/Pilar Olivares
Сан-Паулу, Бразилия, 3 марта
© EPA-EFE/SEBASTIAO MOREIRA
Сан-Паулу, Бразилия, 1 марта
© EPA-EFE/SEBASTIAO MOREIRA
Сан-Паулу, Бразилия, 2 марта
© EPA-EFE/SEBASTIAO MOREIRA
Карнавальный конкурс в Санта-Круз-де-Тенерифе, Канарские острова, 2 марта
© EPA-EFE/Ramon de la Rocha
Участница карнавала на площади Боливара, Венесуэла, 3 марта
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Санто-Доминго, Доминикана, 3 марта
© EPA-EFE/Orlando Barria
Лантц на севере Испании, 3 марта
© AP Photo/Alvaro Barrientos
Мохакс, Венгрия, 3 марта
© EPA-EFE/Tamas Soki
В альпийской деревне Эволин в Швейцарии, 3 марта
© EPA-EFE/VALENTIN FLAURAUD
Карнавальное шествие в центре Праги, Чехия
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK
Празднование Марди Гра в Новом Орлеане, США, 3 марта
© EPA-EFE/DAN ANDERSON
Мундеркинген, Германия, 3 марта
© Thomas Lohnes/Getty Images
Мундеркинген, Германия, 3 марта
© Thomas Lohnes/Getty Images
Мундеркинген, Германия, 3 марта
© Thomas Lohnes/Getty Images

1 марта в Рио-де-Жанейро начался самый знаменитый в мире карнавал.

В ближайшие несколько дней жизнь этого бразильского города будет подчинена расписанию костюмированных шествий и танцевальных шоу, из-за которых власти перекроют центральные улицы и объявят дополнительные выходные, сообщает корреспондент ТАСС. По прогнозам представителя городской мэрии Марселу Алвеса, в этом году в танцевальных шествиях примут участие около 7 млн человек, в том числе 1,5 млн туристов. Центральное событие карнавала — конкурс-парад школ самбы, который проходит на самбодроме "Маркиз де Сапукаи", вытянутой на 700 метров площадке с трибунами.

Однако бразильский карнавал — не единственный в мире, проходящий в это время. Во многих культурах согласно средневековой традиции перед наступлением Великого поста принято шумно, весело, с танцами и переодеваниями провожать зиму и встречать весну. Самые известные европейские карнавалы проходят в Италии, Германии, Испании, Франции. 

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