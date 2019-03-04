"Женское такси" заработает в Грозном в 2019 году

ГРОЗНЫЙ, 4 марта. /ТАСС/. Специальное такси для обслуживания исключительно женщин с водителями-женщинами появится в Грозном до конца 2019 года. Проект "Мехкарий", что в переводе с чеченского значит - девушки, получит финансовую помощь от Фонда имени шейха Зайеда по поддержке предпринимательства и инноваций.

"Стоимость проекта "Мехкарий" - такси для женщин, около 13 млн рублей, из них 2,5 млн вклад заявителя, остальное мы будем покрывать. На начальном этапе предприниматель сам закупит две машины, а через два месяца в зависимости от того, насколько это востребовано, мы предоставим еще пять. Всего планируется 17 автомобилей", - сообщил ТАСС бизнес-консультант Фонда Сулим Ахмадов.

По словам инициатора проекта Мадины Цакаевой, запуск такого сервиса необходим в регионе с точки зрения традиций и религиозных норм. "Не все могут позволить себе ездить с мужчинами таксистами, это противоречит как религиозным нормам Ислама, так и личным принципам в семье. Я сама женщина и знаю о проблеме не понаслышке, такой сервис - необходимость. Помимо услуг перевозки проект включает в себя клининговые услуги, вызов визажиста на дом, хиджаму", - отметила Цакаева.

Она добавила, что желающих работать в сервисе уже сейчас огромное количество. "Но мы будем тщательно отбирать, учитывая не только опыт вождения, но и психологическое состояние. Со временем планируем расширяться и запускать такие сервисы в Ингушетии и Дагестане", - сказала Цакаева.

Фонд Зайеда открылся в Грозном в мае 2017 года. Представители бизнеса из ОАЭ намерены в течение 10 лет поддержать 3 тыс. малых и средних предприятий в Чеченской Республике и создать около 70 тыс. рабочих мест.

Основные направления поддержки включают предоставление финансирования на создание нового и развитие действующего бизнеса, обучение и консультирование предпринимателей и содействие развитию предпринимательского сообщества. Работает фонд по трем направлениям: традиционное финансирование под 11% годовых, исламское партнерское финансирование, лизинг (рассрочка) от 13% годовых.