На аукцион в Техасе выставят блокнот со стихами Бонни и Клайда

ВАШИНГТОН, 4 марта. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Ежедневник за 1933 год, в который гангстеры времен Великой депрессии Бонни Паркер и Клайд Бэрроу записывали карандашом свои стихи, выставят в мае на аукцион в штате Техас, сообщило Общественное радио США ( NPR ).

Зеленый блокнот размером 10 на 17 см с обложкой из искусственной кожи изначально принадлежал другому человеку - неизвестному любителю гольфа, который вел в нем свои дневниковые записи, а потом, судя по всему, выкинул. Как именно блокнот попал в руки грабителей, неизвестно, но они приспособили его для творчества.

Главным поэтом в гангстерской паре была Бонни. Она, как и ее спутник Клайд, происходила из бедной семьи - мать была швеей, а отец работал каменщиком. Однако, несмотря на трудное детство, Бонни прилежно училась в школе и была не лишена литературных способностей. Ежедневник в основном исписан ее почерком.

Клайд, вероятно, пытался подражать своей возлюбленной, но его поэтические способности были куда более скромными, к тому же у него сильно хромала грамматика. В одном из своих стихотворений он сам признался, что стихи у него получаются не такие хорошие, как у Бонни.

Поэтическое творчество двух бандитов было исполнено пессимизма: они пытались поведать миру о своей жизни в бегах и давали понять, что на счастливый конец не рассчитывают. "Даже тюрьму, судя по всему, они не рассматривали как вариант, - рассказал NPR представитель аукционного дома Heritage Auctions Дон Акерман. - Думаю, что они понимали, что их, в конце концов, убьют".

Бонни и Клайд орудовали в 30-е годы в США. В 1934 году они попали в полицейскую засаду, их убили. После смерти грабители стали героями фильмов и театральных постановок.