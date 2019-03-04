В Кремле обеспокоены судьбой косаток в Приморье

22 февраля президент РФ Владимир Путин дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с научными организациями до 1 марта решить судьбу морских животных, содержащихся в центре передержки в Приморье. На прошлой неделе Минприроды России заявило о разработке дорожной карты по адаптации к жизни в естественной среде выловленных китообразных. Косатки и белухи включены в перечень видов водных биоресурсов, в отношении которых ежегодно устанавливается ограничение допустимого улова. Вылов животных производился с серьезными нарушениями половозрастных запретов по особям, отмечают в Министерстве природных ресурсов РФ.

"Ждем сегодня вечером, в конце рабочего дня информацию. Мы сами обратили внимание на то, что сегодня уже четвертое [марта], мы уже созванивались с правительством, теми, кто курирует этот вопрос", - сообщил представитель Кремля. По его словам, "работа ведется". "Но по-прежнему можем констатировать, что результата нет, поэтому сегодня до конца дня мы ждем какое-то решение", - отметил Песков. Он уточнил, что представители администрации президента РФ "сегодня с самого утра наводили справки на этот счет, принимая во внимание резонансность этой темы и тот факт, что животным плохо, их становится меньше".