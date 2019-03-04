Число заболевших корью в Нижегородской области выросло до 11

ТАСС, 4 марта. Число заболевших корью в Нижегородской областью увеличилось с двух до 11, сообщили ТАСС в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

как предотвратить заражение корью и что делать, если уже заболел

Недетская инфекция: как предотвратить заражение корью и что делать, если уже заболел

По данным на середину февраля, корь в регионе была диагностирована у двух человек.

"На сегодняшний день у 11 человек диагностирована корь. По сравнению с серединой февраля наблюдается небольшой рост заболеваемости", - отметила собеседница агентства.

Вместе с тем, как подчеркнули в ведомстве, более 95% жителей региона привито от кори, что обеспечивает популяционный иммунитет населения и препятствует массовому распространению заболевания.

С 4 марта в Нижегородской области начала работу горячая линия по мерам профилактики от кори. "Уже более 100 человек позвонили на горячую линию, мы консультируем их по мерам профилактики, рассказываем о том, где можно сделать прививки от кори", - добавили в пресс-службе, уточнив, что вакцина против кори имеется в Нижегородской области в достаточном количестве.

Корь - высокозаразное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем, для которого характерны симптомы общей интоксикации, лихорадка, катаральные явления со стороны дыхательных путей и экзантема. Инфекция ослабляет иммунитет и в редких случаях может привести к смерти больного. К группе риска относятся непривитые люди. Заболевание опасно осложнениями, среди которых отит, слепота, бронхопневмония, воспаление шейных лимфоузлов, ларингит, энцефалит.