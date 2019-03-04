Общественники Петербурга обратятся к врио губернатора из-за загрязнения реки Новая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Общественники Санкт-Петербурга собрали более 2,6 тыс. подписей и передадут коллективное обращение к врио губернатора города Александру Беглову с просьбой разобраться в ситуации и создать рабочую группу по решению экологической проблемы с загрязнением реки Новая. Об этом на пресс-конференции в Санкт-Петербургском информационном центре ТАСС сообщил в понедельник руководитель общественного движения "Ульянка Экология" Павел Брагин.

Весной 2018 года в реке Новая отмечалось изменение в цвете воды - она приобрела сине-зеленый оттенок, при этом жители ближайших районов жаловались на резкий запах. Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу установил, что нормативы вредных веществ в водах реки превышены в десятки раз, а по некоторым показателям - в несколько тысяч раз. Ведомство обвинило в загрязнении реки аэропорт Пулково, который сливал стоки после обработки самолетов противообледенительными реагентами в реку.

"У нас было собрано порядка 2685 подписей, и это открытое письмо к врио губернатора города Александру Беглову мы намерены передать ему", - сказал Брагин. Он добавил, что активисты обращаются к Беглову с просьбой создать трехстороннюю рабочую группу с участием аппарата губернатора, представителей Пулково и общественников для решения экологической проблемы. "Мы понимаем, что эти прения (судебные разбирательства) могут идти до бесконечности, а вопрос надо решать", - отметил он.

Как сообщалось ранее, Росприроднадзор оценил ущерб экологии от деятельности аэропорта в 162 млн рублей и подал иск в арбитражный суд с требованием взыскать эти средства с управляющей аэропортом компании "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС). Предварительное заседание суда по иску состоится 24 апреля. С ВВСС также судится комитет по природопользованию Петербурга, который требует отменить ранее выданное решение властей города, предоставляющее право аэропорту сливать стоки в реку через канал.

В ходе пресс-конференции заместитель председателя Комитета по природопользованию Санкт-Птеребурга Александр Кучаев также напомнил, что в отношении компании составлено несколько административных протоколов о нарушении экологического законодательства и выразил уверенность, что комитету удастся добиться запрета на использование канала аэропортом.

Позиция Пулково

Генеральный директор ВВСС Владимир Якушев ранее сообщал, что в компании приняли решение вне зависимости от решения суда прекратить сливать стоки в реку и переключить их на систему канализации. В ходе пресс-конференции заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью управляющей компании аэропорта Пулково ВВСС Денис Павшинский отметил, что пока вина аэропорта не доказана, компания будет защищать свои права в суде и уже обжалует там постановления комитета об административных правонарушениях.

В компании ранее сообщали, что загрязнение реки произошло из-за того, что в зимний сезон 2017-2018 гг. производилась частая обработка воздушных судов противообледенительными реагентами. Кроме того, компания в претензионном порядке разбирается с турецким подрядчиком, который строил очистные сооружения в Пулково. Северо-Западное следственное управление СК РФ на транспорте в прошлом году возбудило уголовное дело по факту загрязнения реки Новой.