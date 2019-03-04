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Роскосмос создаст комиссию по этике после высказываний его сотрудника о жителях хрущевок

Госкорпорация проведет анализ ситуации, после которого будет принято решение в отношении сотрудника
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© Андрей Махонин/ТАСС

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Роскосмос сформирует комиссию по этике, которая примет решение в отношении сотрудника госкорпорации, который оскорбительно высказался в отношении жителей хрущевок. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в Роскосмосе.

Ранее начальник отдела по реализации интеллектуальной собственности Роскосмоса Станислав Жарков в своем комментарии к одному из постов в Facebook выразил мнение, что качество жизни в новых домах, которые построят в Москве по программе реновации, быстро ухудшится после переселения туда жителей сносимых хрущевок.

"Госкорпорация "Роскосмос" сформирует комиссию по этике и проведет анализ ситуации, после которого будет принято решение в отношении сотрудника, допустившего некорректные высказывания", - сказали в госкопорации.

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". В программу по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки - это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.

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