Итоги переписи коренных малочисленных народов в НАО подведут в марте

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Итоги пилотного проекта по переписи коренных малочисленных народов Севера (КМНС) в Ненецком автономном округе(НАО) подведут в марте 2019 года. Об этом в понедельник сообщил ТАСС президент регионального общественного движения "Ассоциация ненецкого народа "Ясавэй" НАО Юрий Хатанзейский.

"Результаты пилотного проекта по переписи представителей коренных малочисленных народов Севера на территории НАО мы сможем подвести уже в марте 2019 года. <...> Особенностью проекта является то, что нас интересует половозрастной состав, уровень образования, уровень занятости в традиционной хозяйственной деятельности (рыболовство, сбор дикоросов, охота, оленеводство), владение родным языком и другие показатели", - сказал он.

По данным Хатанзейского, по итогам переписи населения 2010 года 7504 человека отнесли себя к КМНС. Большинство из них - ненцы, четыре человека отнесли себя к другим коренным малочисленным народам.

Президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, депутат от Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Григорий Ледков в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что этот опыт крайне важен именно сейчас. "Нам пришлось потратить несколько лет, чтобы убедить всех участников процесса, что представители коренных малочисленных народов должны иметь полный и свободный доступ к местам традиционного хозяйствования - охоты, рыболовного и зверобойного промысла, животноводства всех форм. Эти конституционные гарантии могут быть реализованы только при точном учете коренных и привязке их деятельности к конкретных территориям", - сказал он.

Ранее сообщалось, что проект закона, который позволит вести учет представителей коренных малочисленных народов Севера и определять необходимую им государственную поддержку, планируется внести на рассмотрение в Госдуму в весеннюю сессию. Попадание в этот реестр будет подтверждать, что человек на самом деле проживает там, где родился и ведет традиционный образ жизни. Только гражданин, состоящий в реестре, будет обладать правами и льготами коренного малочисленного народа.