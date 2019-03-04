Дума 6 марта рассмотрит законопроекты о борьбе с фейками и оскорблением госсимволов

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду, 6 марта планирует рассмотреть во втором, основном чтении пакет резонансных законопроектов о борьбе с заведомо недостоверными новостями и оскорблением госсимволов. Об этом сообщил в понедельник журналистам первый замруководителя фракции "Единая Россия" по законопроектной работе Андрей Исаев.

"В среду мы предполагаем рассмотрение во втором чтении законопроектов, которые касаются распространения в качестве достоверных заведомо недостоверных сведений, которые имеют большое общественное значение и способны привести к серьезным ущемлениям прав и свобод граждан, либо к нарушениям общественного порядка, - сказал парламентарий. - А также законопроект, который касается оскорблений в сети интернет в адрес государства, общества, государственного флага, герба, органов госвласти".

Кроме того, будут рассмотрены два сопутствующих законопроекта, которыми предлагается установить административную ответственность по этим составам правонарушений, уточнил Исаев.

Он добавил, что в настоящий момент комитеты продолжают работу над этими документами. "Ведется очень серьезный процесс согласования, обсуждения - и с представителями гражданского общества, и с правоохранительными органами, и со всеми органами государственной власти", - сказал Исаев. "Рассчитываем, что завтра у нас будет понимание окончательного варианта текста, и в среду законопроекты будут рассмотрены во втором чтении", - заключил он.

Пакет законопроектов о борьбе с так называемыми фейковыми новостями и оскорблением госсимволов был внесен в Госдуму 12 декабря. Авторами инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, позднее к ним присоединилась еще группа парламентариев. В первом чтении документы были приняты Госдумой 24 января. Ими предусмотрены меры за распространение заведомо недостоверной информации в СМИ и интернете.