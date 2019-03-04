Замглавы управления Роспотребнадзора по Коми возглавила новгородское управление ведомства

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 марта. /ТАСС/. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин в понедельник на оперативном совещании в правительстве представил нового руководителя управления Роспотребнадзора по региону - им стала замглавы управления ведомства в Республике Коми Елена Никифорова.

Предыдущий руководитель управления по области Анатолий Росоловский был уволен в ноябре 2018 года. Ранее его арестовали по обвинению в получении взятки в виде стоматологических услуг на 496 тыс. рублей от директора ООО "Белгранкорм". Кроме того, Росоловский подозревается в получении еще одной взятки на более чем 70 тыс. рублей. В отношении чиновника возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ, он находится под домашним арестом.

"5 марта 2019 года в соответствии с приказом руководителя Федеральной службы по надзору защиты прав потребителей и благополучия человека на должность руководителя управления федеральной службы по Новгородской области назначена Никифорова Елена Александровна", - сказал Никитин на совещании.

Никифорова - кандидат медицинских наук, с 2005 года занимала должность заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Республике Коми. Также была заместителем главного государственного санитарного врача республики. Имеет высшее медицинское образование по специальности "Медико-профилактическое дело".