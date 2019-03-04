В Афинах впервые в современной истории откроется мечеть

АФИНЫ, 4 марта. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. В Афинах в апреле должна открыться мечеть впервые после того, как страна в 1821 году освободилась от 400-летнего османского ига. Строительство мечети ведется на территории бывшей центральной стоянки автомашин ВМС Греции в афинском районе Вотаникос.

Как сообщил генеральный секретарь Министерства образования, научных исследований и культов Йоргос Калантзис, "в мечети будет читать проповеди имам, который будет избран административным советом, назначенным министерством образования". По словам генсека, возможность использовать мечеть будут иметь только те, у кого будет законная лицензия на молитвенный дом мусульманской общины в столичной области Аттика, а также те, кто являются мусульманскими религиозными юридическими лицами, признанными таковыми в соответствии с законом номер 4301 от 2014 года.

Проповеди на греческом и английском

Калантзис пояснил, что проповедь в афинской мечети "будет разрешена только на греческом или - в ряде случаев - на английском языке, а молитва в любом случае проводится на арабском языке". Мечеть будет функционировать всю неделю, открываясь за полчаса до молитвы и закрываясь через полчаса после нее. Во время главных исламских праздников религиозное заведение будет работать 24 часа в сутки.

Однако, как отметила газета Naftemporiki, председатель Мусульманского союза Греции Наим Эль Гадур выразил недовольство зданием, в котором будет размещена мечеть. По его словам, оно похоже на большой павильон, в нем нет минарета и громкоговорителя для призыва мусульман на молитву. Мечеть в Вотаникосе имеет два зала - центральный для мужчин вместимостью около 300 человек и другой, вспомогательный - для 50 женщин.

"Я приехал из Египта 45 лет назад. Я родился в Порт-Саиде, там у нас была очень большая церковь Святого Николая, у нас была греческая школа, у нас было все. А здесь столько лет строили нам вместо мечети павильон без минарета, пусть нам теперь скажут, что это такое?"- вопрошал Эль Гадур.

Затянувшееся строительство

Решение построить мечеть в Греции было принято еще в 2013 году. Тогда был объявлен тендер на строительство первой мечети в Афинах стоимостью почти в €1 млн, в котором победил греческий консорциум. Он должен был построить здание в течение шести месяцев. Согласно проекту, единственным отличием от обычных мечетей должно было быть отсутствие у афинской минарета, что является уступкой греческому общественному мнению. Большинство греков выступает против появления мечетей в Афинах и не приветствует распространение ислама в стране.

Для строительства культового сооружения для мусульман была выделена площадь примерно в 600 кв м на территории ныне не используемой военно-морской базы. Жители района не раз выступали против сооружения там мусульманского молитвенного здания. Часто протесты возглавляли представители ультраправой партии "Хриси Авги", замеченные при нападениях на нелегальных иммигрантов из стран Ближнего Востока, Азии и Африки.

В Афинах официальной мечети для мусульман нет с того времени, как Греция завоевала независимость от Османской империи в XIX веке. Здания исторических мечетей, которые остались в центре города, были превращены в музеи, а правительство не хотело, чтобы в самом центре столицы появился религиозный мусульманский центр, поэтому и решило построить новую мечеть в удаленном районе.

Председатель Мусульманского союза Греции утверждает, что в 4-миллионных Афинах в настоящее время живут около 500 тыс. мусульман, хотя, по оценкам самих греков, их число не превышает 250 тыс. человек, включая иммигрантов из Пакистана, Афганистана, Бангладеш и других стран, в основном нелегально проникших в страну. Они используют сотни нелегальных молелен или молятся на площадях под открытым небом. Официальные мечети в Греции существуют лишь в области Фракия на северо-востоке страны, где проживает мусульманское меньшинство, говорящее преимущественно на турецком языке.