Президент Эстонии лишила государственных наград тренера сборной по лыжным гонкам

ТАСС, 4 марта. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд лишила тренера сборной республики по горным лыжам Мати Алавера государственных наград после выявления случаев употребления кровяного допинга лыжниками национальной команды Карелом Таммъярвом и Андреасом Веэрпалу на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зефельде. Решение Кальюлайд опубликовано в понедельник на сайте президента Эстонии.

"Пати Алаверу придется вернуть орден Эстонского Красного Креста IV степени, которым он был награжден в 2001 году, и орден Белой звезды III степени, который был ему вручен в 2006 году", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, по закону президент своим решением может лишить наград человека, чье поведение расценивается как недостойное.

27 февраля в Зефельде сотрудники правоохранительных органов Австрии совместно с прокуратурой Германии задержали по подозрению в нарушении антидопингового законодательства двух спортсменов сборной Австрии, одного - Казахстана и двух - Эстонии. Задержание произошло в рамках операции против международной допинговой сети. Кроме спортсменов, были задержаны два члена криминальной группировки, связанной с допингом.

В пятницу Эстонский союз лыжного спорта выступил с заявлением, в котором подтвердил признания Таммъярва и Андреаса Веэрпалу в употреблении допинга.