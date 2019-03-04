В Ирландии проходит фестиваль русской масленицы

ДУБЛИН, 4 марта. /Корр. ТАСС Владимир Зибров/. Фестиваль русской культуры, приуроченный к празднику масленицы, десятый год подряд проходит в Ирландии. С 2 по 10 марта различные мероприятия, организуемые российскими соотечественниками, состоятся в Дублине, Дандолке (графства Лаут) и Маллингаре (графство Уэстмит).

Фестиваль открылся в субботу в столице спектаклем "Лебединое озеро" Королевского московского балета (Великобритания). В воскресном концерте классической музыки выступили российский пианист Виктор Рябчиков, ирландское трио "Улисс", а также 15-летний лауреат международных конкурсов Стен О'Бейрн (фортепиано). Прозвучали произведения Рахманинова, Глинки, Чайковского и Филда. В дальнейшей программе фестиваля - пушкинский поэтический вечер в дублинском Тринити колледже, где под аккомпанемент ирландской арфы стихи поэта прочтет американский литератор и переводчик Джулиан Лоуэнфельд.

Российско-ирландские исторические параллели станут темой конференции "Две революции - две страны". Пройдет также премьерный показ документального фильма-исследования о сестрах Розамонд и Катлин Френч. Их судьбы переплетены с событиями ирландского Пасхального восстания 1916 года, а также Октябрьской революции в России.

Одним из главных гостей фестивальной недели, как уточнили корреспонденту ТАСС организаторы, будет российский композитор и исполнитель Григорий Гладков, автор песен к советским мультфильмам "Пластилиновая ворона", "Падал прошлогодний снег" и другим. Он проведет концерты в Дублине и Дандолке с участием детей. Кульминацией праздника 10 марта станет концерт "Ишь ты, Масленица!" в дублинском концерном зале Liberty Hall. Московский казачий хор выступит там с танцевальной программой. В этот же день во многих городах пройдут народные гулянья - с хороводами, концертами самодеятельности, конкурсами и дегустациями масленичных блинов.

"За годы проведения фестиваля его аудитория значительно расширилась. Впервые, помимо Дублина, мы проводим серию мероприятий и в других городах Ирландии. Масленица традиционно отмечается также во многих русских школах по всей стране", - уточнила корреспонденту ТАСС одна из организаторов фестиваля, руководитель культурного центра "Русский мост" Анастасия Маккейб. По ее словам, выросло и число ирландцев, которые посещают этот праздник, открывая для себя культуру России и ее традиции. Фестиваль "Масленица" проходит в Ирландии при поддержке правительства Москвы, этот проект был запущен в 2010 году после подписания соглашения о сотрудничестве между российской и ирландской столицами.