Власти района Адыгеи направили иск о лишении родительских прав избившей малышку матери

МАЙКОП, 4 марта. /ТАСС/. Власти Майкопского района в понедельник направили в суд иск о лишении родительских прав находящейся под следствием 29-летней жительницы Краснодара, жестоко избившей свою четырехмесячную дочь, сообщил ТАСС заместитель главы района Андрей Пономарев.

Девочка с множественными переломами и гематомами на теле поступила в Адыгейскую республиканскую детскую клиническую больницу 13 января. Ребенка избила 29-летняя мать - жительница Краснодара, которая приехала в Адыгею вместе с дочерью в гости к знакомым. Врачи диагностировали у ребенка двустороннее воспаление легких, 49 переломов ребер, а также бедер, плеча, ушибы и гематомы. Власти Адыгеи взяли на себя заботу о судьбе малышки.

"Сегодня глава Майкопского района подписал документы, и мы направили в районный суд иск о лишении родительских прав избившей малышку матери", - сказал Пономарев.

Состояние здоровья малышки оценивается как удовлетворительное, и в ближайшее время девочка будет передана в республиканский Дом малютки, сообщила в понедельник ТАСС главврач Адыгейской республиканской детской клинической больницы Жанна Гуагова. "Состояние ребенка хорошее. Мы свой этап стационарной реабилитации закончили и на днях передадим девочку в Дом малютки, который будет заниматься амбулаторной реабилитацией здоровья ребенка", - пояснила главврач.

Избившая четырехмесячного ребенка жительница Краснодара, уроженка Северной Осетии ранее на основании результатов психолого-психиатрической экспертизы была признана вменяемой. Проводится комиссионная судебно-медицинская экспертиза, по окончанию которой женщине предъявят окончательное обвинение. Мать ребенка дала признательные показания, по ее словам, она избила дочь, потому что девочка мешала ей заниматься своими делами и все время плакала.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего или иного лица".