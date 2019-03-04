Комиссия Роскосмоса рекомендовала уволить сотрудника, оскорбившего жителей хрущевок

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Комиссия по этике Роскосмоса дала рекомендацию уволить сотрудника госкопорации Станислава Жаркова, который ранее оскорбительно высказался в соцсетях в отношении жителей хрущевок. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в Роскосмосе.

Ранее начальник отдела по реализации интеллектуальной собственности Роскосмоса Станислав Жарков в своем комментарии к одному из постов в Facebook выразил мнение, что качество жизни в новых домах, которые построят в Москве по программе реновации, быстро ухудшится после переселения туда жителей сносимых хрущевок. Как сообщили ТАСС в госкорпорации, для изучения этого вопроса в Роскосмосе было решено создать комиссию по этике.

"Комиссия по этике госкорпорации "Роскосмос" приняла решение рекомендовать уволить сотрудника, допустившего некорректные высказывания в сети интернет", - сказали в госкорпорации.

"Госкорпорация "Роскосмос" считает подобное публичное поведение не соответствующим высоким требованиям, предъявляемым к сотрудникам ракетно-космической отрасли, и приносит извинения всем, кого оскорбили его высказывания", - подчеркнули в Роскосмосе.