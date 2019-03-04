Прокуратура нашла нарушения в работе властей села в Приамурье, где при пожаре погибли дети

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 марта. /ТАСС/. Прокуратура выявила нарушения в работе органов системы профилактики в селе Бочкаревка Серышевского района Амурской области, где во время пожара в деревянном доме погибли дети, сообщается в понедельник на сайте региональной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что 18 февраля во время тушения пожара деревянного жилого дома в селе Бочкаревка Серышевского района Амурской области обнаружены тела двух малолетних детей 2016 и 2017 годов рождения. По данному факту следственным отделом по Серышевскому району следственного управления СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело. Устанавливаются причины возгорания и обстоятельства, послужившие причиной гибели детей.

"Прокуратура Серышевского района провела проверку публикации о гибели детей во время пожара в с. Бочкаревка. <...> В нарушение требований федерального закона <...> органы системы профилактики работу с семьей погибших детей проводили не должным образом, обследование семьи на регулярной основе не осуществлялось, индивидуальная программа реабилитации семьи не выполнялась", - говорится в сообщении.

Проверкой установлено, что семья, состоявшая из семи человек, четверо из которых несовершеннолетние, с февраля 2016 года по август 2017 года находилась на учете как неблагополучная, находящаяся в трудной жизненной ситуации. При постановке на учет обследование условий проживания семьи надлежащим образом не проводилось, а в августе 2017 года семья необоснованно была снята с учета.

По результатам проверки прокурор Серышевского района внес представления главному врачу Серышевской больницы, начальнику отдела образования и главе администрации района. Прокуратура области взяла на контроль расследование уголовного дела по факту трагедии.