Фестиваль российской культуры "Масленица" открылся в Лондоне

ЛОНДОН, 4 марта. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Традиционный, одиннадцатый по счету, фестиваль российской культуры "Масленица", начался в понедельник в британской столице. Местом его официального старта стало представительство Россотрудничества в Лондоне, в котором прошел мастер-класс для детей по русской тряпичной кукле.

"Наш фестиваль в этом году организован в лучшем духе наших многолетних традиций, когда программа разработана таким образом, чтобы охватить наиболее широкий круг людей - у нас запланированы и семейные, и детские мероприятия " - сообщила корреспонденту ТАСС директор фестиваля Ольга Балаклеец.

Фестиваль, который продлится почти две недели, познакомит всех желающих с различными аспектами культурой России. Среди многочисленных мероприятий числятся специальное событие в рамках выставки в Букингемском Дворце "Россия, королевская семья и Романовы", кулинарный вечер в русском ресторане "Зима" с традиционными блинами, познавательно-развлекательные семейные мероприятия с проводами Масленицы и веселыми частушками под гармонь. Финальный праздничный концерт состоится 15 марта в церкви Сент Джонс на Смит-Сквер в центре Лондона, в районе Вестминстер.

В концерте, организованном компанией Ensemble Productions в сотрудничестве со школой "Знание" и фондом "Русский Мир" примут участие виртуозы-аккордеонисты дуэт братьев Бондаренко Московского государственного академического театра "Русская песня" под руководством Надежды Бабкиной, Тина Кузнецова - звезда проекта "Голос 2", ансамбль "Русский Сувенир", Леонид Суртаев и группа "Музыкальный Архив". Помимо этого, на сцену выйдут русский хор Лондона, Брайтона и Хоува, дуэт "Мазайка", хор Клинген и тенор Сипан Олах, ансамбль "Русско-Цыганская Душа", а также Юные Солисты Лондона, которые исполнят популярные произведения русской классической и современной музыки. В рамках праздничного концерта состоится ярмарка, на которой гости вечера смогут приобрести русские сувениры и изделия народно-прикладного творчества.

Ольга Балаклеец призналась, что в 2019 году фестиваль, который проводится ежегодно с 2009 года, переживает не самые простые времена и даже оказался под угрозой из-за отсутствия на этот раз традиционной финансовой поддержки со стороны российских государственных структур. "Однако мы смогли все же организовать фестиваль, которого ждут и россияне, и британцы целый год, и я надеюсь, что в будущем "Масленица" на берегах Темзы сможет вернуться к более масштабному формату", - отметила Балаклеец.

"Я очень хочу верить в то, что мы сможем вернуться к тем временам, когда "Масленица" праздновалась на Трафальгарской площади в центре Лондона. Она была столь успешна, что этот формат со временем был удачно скопирован и в других странах. Сегодня, когда политические отношения между Москвой и Лондоном находятся, к сожалению, на столь низком уровне, именно роль культуры как связующего звена между российским и британскими народами особенно важна", - сказала Балаклеец.