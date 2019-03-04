Заявки из более чем 200 городов поступили на российскую премию уличного спорта и искусства

СТАВРОПОЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Организаторы Всероссийской премии за вклад в развитие уличного современного спорта и искусства "Кардо" приняли заявки на участие в отборе от претендентов из 227 городов России, сообщает в понедельник пресс-центр премии. В 2017 году заявки поступили из 137 городов.

"85 субъектов России, 227 городов… 304 претендента на премию в семи номинациях в онлайн-этапе. Шорт-лист тех, кто проходит в финал из онлайн-этапа, будет объявлен 10 марта", - говорится в сообщении.

Финальная часть премии пройдет в апреле 2019 года в Ставрополе. В городе состоятся Всероссийский образовательный форум современного уличного творчества и спорта и Всероссийский фестиваль уличных культур. Также в городе организуют очные этапы состязаний среди претендентов на победу в премии.

Победителей определят в семи номинациях: "Общественник года", "Танцор года", "Воркаутер года", "Медиамейкер года", "Предприниматель года", а также среди тех, кто будет соревноваться в искусстве преодоления препятствий в городской среде, и в трикинге - спортивном движении с элементами боевых искусств и акробатики.

Конкурс-премия "Кардо" является победителем Северо-Кавказского молодежного форума "Машук-2018" и конкурса Фонда президентских грантов. Проводится при поддержке Росмолодежи, Федерального агентства по делам национальностей и правительства Ставропольского края.