Вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой

ТАСС, 4 марта. Основатель и участник британского электронного коллектива The Prodigy Лиэм Хоулетт сообщил, что вокалист группы Кит Флинт покончил жизнь самоубийством. Об этом говорится в официальном Instagram-аккаунте коллектива.

"Новости соответствуют действительности. Не могу поверить, что говорю это, но наш брат Кит покончил с собой на этих выходных. Я шокирован и чертовски зол, мое сердце разбито... Покойся с миром, твой брат Лиэм", - написал Хоулетт под фото Флинта в социальной сети.