Вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой

ТАСС, 4 марта. Основатель и участник британского электронного коллектива The Prodigy Лиэм Хоулетт сообщил, что вокалист группы Кит Флинт покончил жизнь самоубийством. Об этом говорится в официальном Instagram-аккаунте коллектива.
"Новости соответствуют действительности. Не могу поверить, что говорю это, но наш брат Кит покончил с собой на этих выходных. Я шокирован и чертовски зол, мое сердце разбито... Покойся с миром, твой брат Лиэм", - написал Хоулетт под фото Флинта в социальной сети.
Тело Флинта было обнаружено ранее в понедельник в его доме в графстве Эссекс на юго-востоке Англии. Причину смерти полиция не сообщает, однако на данный момент нет основания полагать, что она стала следствием преступных действий. Музыканту было 49 лет.
Электронная группа The Prodigy была основана в 1990 году. Первой песней Флинта в составе группы стала "Firestarter" ("Поджигатель", 1996), после выхода сингл три недели держался на первой позиции британского чарта. Всего группа выпустила семь студийных альбомов, релиз последнего под названием "No Tourists" состоялся 2 ноября 2018 года.