Путин поздравил с днем рождения спецпредставителя МИД Австрии по отношениям с Россией

ВЕНА, 4 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил в понедельник с днем рождения спецпредставителя МИД Австрии по отношениям с Россией Маргот Клестиль-Лёффлер. Как сообщили в посольстве РФ в Австрии, посол Дмитрий Любинский передал поздравительную телеграмму российского лидера.

"Примите искренние поздравления по случаю вашего дня рождения. Знаю вас много лет как искреннего друга России, последовательного сторонника укрепления взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. И сегодня, на посту спецпредставителя МИД, вы продолжаете вносить весьма значимый вклад в развитие конструктивного российско-австрийского диалога в различных сферах", - написал Путин в телеграмме, текст которого приводит российское посольство.

Путин также пожелал Клестиль-Лёффлер крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.

В апреле 2018 года МИД Австрии назначил своим специальным представителем по делам России экс-посла республики в РФ Маргот Клестиль-Лёффлер.

Маргот Клестиль-Лёффлер - вдова президента Австрии Томаса Клестиля (1932-2004), которого связывали теплые дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным. Президенты РФ и Австрии в свое время перешли на ты и во время встреч зачастую общались по-немецки без помощи переводчика. В 2004 году Путин принимал участие в траурных мероприятиях в Вене в связи со смертью Клестиля. После смерти мужа Клестиль-Лёффлер была назначена послом Австрии в Чехии (2005-2009), а затем послом Австрии в России (2009-2014).