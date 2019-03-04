Более 2,7 тыс. студентов приняли участие в зимних школах олимпиады "Я профессионал"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Более 2,7 тыс. человек приняли участие в зимних школах, которые были организованы в рамках студенческой олимпиады "Я профессионал". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей".

"2 710 финалистов олимпиады "Я профессионал" посетили 24 зимние школы по 46 направлениям состязаний в рамках масштабной образовательной программы", - отмечается в сообщении.

"В этом году мы значительно расширили линейку профильных зимних школ. В первом сезоне организаторы провели 11 школ по 22 направлениям. Интерес к школам тоже возрос: в прошлом году ребята подали чуть больше 2 тыс. заявок на участие, а в этом году - уже 5 тыс.", - заявила руководитель олимпиады Валерия Касамара, слова которой приводятся в пресс-релизе.

Заместитель гендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Владислав Даванков отметил, что лекции и мастер-классы для участников зимних школ провели более 340 ведущих экспертов в различных областях. "Мы приглашаем лучших специалистов-практиков, чтобы обучение было максимально прикладным, а у молодых людей была возможность узнать о выбранной профессии как можно больше", - отметил он.

Занятия в рамках зимних школ проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Томске, Новосибирске, Тюмени и Самаре. Программа каждой школы была разработана вузами и ведущими компаниями страны. В частности, в подготовке школы по программированию участвовал "Яндекс", по экономике - Сбербанк, по финансам, кредиту и бизнес-информатике - ВТБ, по ядерной физике - Росатом, по строительству и материаловедению - ТМК.

Об олимпиаде

Олимпиада "Я профессионал" входит в линейку проектов платформы "Россия - страна возможностей". Первая олимпиада прошла в 2017 году, на нее поступило 295 тыс. заявок по 27 направлениям. Дипломантами первой олимпиады стали 2030 человек, они получили денежные премии, льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов страны, а также возможность пройти стажировку в крупнейших компаниях страны.

26 сентября 2018 года в Москве состоялась церемония открытия второй олимпиады, в мероприятии принял участие первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Организаторы олимпиады получили более 523 тыс. заявок на участие, в финал вышло более 25 тыс. студентов.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.