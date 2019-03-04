Медведев в Софии возложил венок к памятнику Неизвестному Солдату

СОФИЯ, 4 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в начале своего официального визита в Болгарию возложил венок к памятнику Неизвестному Солдату в центре Софии.

Перед этим на площади Александра Невского состоялась церемония официальной встречи главы российского кабмина премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым. Главы правительств обменялись рукопожатием и прошли вдоль почетного караула. После исполнения военным оркестром национальных гимнов двух стран премьер-министры приветствовали участников российской и болгарской делегаций.

В завершение церемонии Медведев возложил венок в цветах российского флага к вечному огню - памятнику Неизвестному Солдату у южной стороны собора Святой Софии.

Этот монумент был открыт в 1981 году - в год 1300-летия болгарского государства - как символ признательности павшим за свободу Болгарии за всю ее историю. Идея памятника возникла еще в 1918 году, и в 1936 году памятник работы скульптора Андрея Николова был готов, но из-за Второй мировой войны его открытие так и не состоялось, а сама композиция сильно пострадала. Проект был воссоздан годы спустя в виде саркофага, где хранится земля из всех уголков Болгарии с останками известных и неизвестных воинов. У подножия горит вечный огонь, доставленный с перевала Шипка, а чуть в стороне установлена статуя льва, символа болгарской государственности - единственная уцелевшая часть проекта 1936 года.

После церемонии Медведев и Борисов направились на переговоры в здание правительства Болгарии.