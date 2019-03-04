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Децл умер из-за острой сердечной недостаточности

Экспертиза показала, что у артиста было осложнение после сердечно-сосудистого заболевания
Децл (Кирилл Толмацкий) Максим Григорьев/ТАСС
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Децл (Кирилл Толмацкий)
© Максим Григорьев/ТАСС

ИЖЕВСК, 4 марта. /ТАСС/. Децл (Кирилл Толмацкий), как показала экспертиза, скончался из-за острой сердечной недостаточности, вызванной осложнением после сердечно-сосудистого заболевания. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по Удмуртии.

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"В рамках доследственной проверки смерти музыканта Кирилла Толмацкого получено заключение судебно-медицинской экспертизы. Согласно заключению, его смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности, явившейся осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы. Каких-либо повреждений на теле музыканта не выявлено", - отмечается в сообщении.

Децл умер в ночь на 3 февраля в возрасте 35 лет после выступления на частной вечеринке в Ижевске.

Успех исполнителю принесли клип на песню "Вечеринка", а также хиты "Кто? Ты", "Слезы" и "Письмо". В 2018 году у него вышел альбом "Неважно, кто там у руля".

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