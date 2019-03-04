Пародист Александр Песков перенес операцию на поджелудочной железе

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Пародист Александр Песков перенес сложную операцию на поджелудочной железе, сейчас он в реанимации. Его выступление в Москве, намеченное на 8 марта, переносится, сообщил ТАСС в понедельник директор артиста Александр Волокин.

"Он идет на поправку. Операция была сложная, длилась пять часов", - сказал собеседник агентства и добавил, что артиста скоро должны перевести из реанимации, где он провел три дня, в палату.

Концерт, намеченный в культурном центре "Салют" в Москве на 8 марта, планируется перенести на 12 апреля, но это будет зависеть от состояния здоровья пародиста.

На прошлой неделе стало известно, что Песков проходит обследование в связи с давней проблемой с поджелудочной.