Реконструкция "Дома Лизы Калитиной" в Орле потребует 58 млн рублей

ОРЕЛ, 4 марта. /ТАСС/. Реконструкция объекта культурного наследия "Дом Лизы Калитиной" в составе литературного заповедника "Дворянское гнездо" в Орле требует не менее 58 млн рублей, сообщил ТАСС в понедельник начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия региона Сергей Семиделихин.

В феврале 2019 года попечительский совет по возрождению "Дворянского гнезда" обратился к губернатору области Андрею Клычкову с просьбой провести реконструкцию дома в рамках мероприятий по благоустройству заповедника. Власти региона в течение 15 лет пытались безуспешно найти инвестора, готового восстановить объект культурного наследия, в котором, по преданию, жила прототип героини романа Ивана Тургенева "Дворянское гнездо". Тургенев неоднократно описывал заповедник в произведениях.

"Согласно сметно-финансовому расчету [компании "Промет"] стоимость ремонтно-рестраврационных работ составляет порядка 58 млн рублей", - сказал Семиделихин.

По его словам, власти области готовы продать инвестору объект культурного наследия за 1 рубль при условии восстановления исторического облика здания. Он подчеркнул, что в 2013 году компания "Промет" разработала научно-проектную документацию реставрации. Проект получил положительные заключения Орелгосэкспертизы и историко-культурной экспертизы, однако к реставрации не приступили из-за отсутствия финансирования.

Губернатор области Андрей Клычков в беседе с ТАСС подчеркнул, что "Промет" разработал только концепцию реконструкции, также требуется подготовить концепцию работы уже отреставрированного здания. "Я вижу смысл в реконструкции. Мы рассматривали возможность открытия ремесленнической мастерской", - заявил он, отметив, что инвестор для реализации проекта пока не найден.