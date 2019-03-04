Минприроды за два месяца определит варианты финансирования проекта "Чистая страна"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Минприроды России в течение двух месяцев определит структуру финансирования федеральной целевой программы "Чистая страна", в том числе будет определен объем частных инвестиций и средств банков. Об этом журналистам сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

"Я думаю, что в течение двух месяцев нам уже будет более-менее понятно (будет понятна структура финансирования программы - прим. ТАСС). У нас есть свои финансовые средства и то, что мы должны направить на программу "Чистая страна", мы понимаем, что нам нужно сделать с субъектами России, какие заводы и где профинансировать и так далее. Но задача стоит именно в том, чтобы как можно денежных средств привлечь в реформу - вы знаете, она непростая", - сказал он.

По словам Кобылкина, в случае заинтересованности бизнеса в этих проектах министерство будет привлекать банковские средства, в том числе средства ВЭБ.РФ и Сбербанка. Он отметил, что доля средств, привлеченных из банков, "может быть разной".

Ранее Кобылкин сообщал журналистам, что Минприроды РФ рассматривает ВЭБ.РФ и Сбербанк в качестве партнеров по привлечению инвестиций в федеральный проект "Чистый воздух".

В пресс-службе Минприроды журналистам уточнили, что вариант государственно-частного партнерства возможен в проектах финансовых институтов, "но это решение принимают сами банки".

О проекте

Проект "Чистая страна" объединяет усилия органов власти, профессиональных экологов, волонтеров для решения экологических проблем, ликвидации несанкционированных свалок, обеспечения граждан качественной питьевой водой, снижения уровня загрязнения воздуха выбросами промышленных предприятий. Проводятся системные мониторинги по соблюдению требований экологического законодательства, а также осуществляется контроль за ходом реализации национального проекта "Экология". Пристальное внимание уделено реализации реформы системы обращения с твердыми коммунальными отходами, а также внедрению раздельного сбора мусора.

Всего с 2019 по 2024 год на мероприятия проекта "Чистая страна" планируется направить 124,2 млрд рублей, в том числе 75,7 млрд рублей из федерального бюджета и 48,5 млрд рублей - из консолидированных бюджетов субъектов РФ.