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Минприроды назвало неутешительным прогноз по лесным пожарам в 2019 году

Глава ведомства Дмитрий Кобылкин отметил, что в восточной части России пожары уже наблюдаются
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© Светлана Павлова/ТАСС

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Минприроды России ожидает высокую пожарную опасность в лесах России этим летом. Об этом журналистам сообщил в понедельник министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.

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"Ситуация по лесным пожарам непростая. В этом году у нас очень мало снега. В восточной части России пожары уже наблюдаются, наш прогноз на это лето неутешительный", - сказал Кобылкин.

Он добавил, что ведомство будет стараться завершить к лету приобретение новой техники, а также сделает все возможное, чтобы дооснастить пожарные отряды.

В декабре Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) сообщало, что ущерб от лесных пожаров в РФ в 2018 году по сравнению с годом ранее сократился на 8,3 млрд рублей и на 10 декабря составлял 16,9 млрд рублей. По данным ведомства, в пятерку наиболее пожароопасных регионов в 2018 году вошли Амурская область, Забайкальский, Хабаровский и Приморский края, а также Еврейская автономная область.

По итогам предыдущих лет ущерб от лесных пожаров составлял: за 2017 год 25,2 млрд рублей, в 2016 году - 23,7 млрд рублей, 2015 году - 56,4 млрд рублей, 2014 году - 23,8 млрд рублей, в 2013 году - 19,9 млрд рублей.

Теги
Кобылкин, Дмитрий НиколаевичРоссия
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