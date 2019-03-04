Кокорин пожаловался адвокатам на ожог ноги после электрофореза в СИЗО

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба (ФК) "Зенит" Александр Кокорин пожаловался адвокатам на то, что после проведения физиотерапевтической процедуры в СИЗО "Бутырка" Москвы у него на ноге возникли ожог и загноение. Адвокаты просят руководство СИЗО и органы следствия разрешить допустить к нему квалифицированных врачей.

"В следственном изоляторе нашему подзащитному Александру Кокорину около 10 дней назад врачи делали электрофорез и сожгли ему кожу и мышечную ткань на ноге. Саша пожаловался на загноение ноги", - рассказал ТАСС адвокат Андрей Ромашов.

Как добавила другой адвокат Кокориных Татьяна Стукалова, "мы просим допустить к нему квалифицированных врачей".

В конце января уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила ТАСС, что Кокорин прошел медицинское обследование, после чего было принято решение организовать для спортсмена курс реабилитации и лечебной физкультуры.

По словам Потяевой, решение принято в связи с жалобами спортсмена на боли в колене, до помещения в СИЗО футболист перенес операцию на ноге.