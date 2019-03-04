Глава комитета Госдумы просит Чайку проверить законность строительства завода на Байкале

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Координатор проекта "Единой России" "Чистая страна", председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов направил генеральному прокурору РФ Юрию Чайке депутатский запрос по поводу строительства вблизи поселка Култук Иркутской области завода по розливу байкальской воды, предназначенной на экспорт. Об этом сообщила журналистам в понедельник пресс-служба партии.

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"Прошу дать поручение проверить законность выдачи разрешения на строительство, а также законность выделения участка под строительство, порядка проведения общественных слушаний и экологической экспертизы", - приводит пресс-служба текст депутатского запроса.

Бурматов отметил уникальность места, в котором ведется строительство. "С учетом особенностей байкальской природы, в том числе наличия там краснокнижных птиц и животных, есть серьезные сомнения в законности стройки", - отмечается в обращении парламентария.

Строительство завода началось в январе 2019 года. Общий объем инвестиций составляет около 1,5 млрд рублей. Проектная мощность предприятия - 528 тыс. литров воды в сутки (190 млн литров в год). Ввод завода в эксплуатацию запланирован на 2021 год.