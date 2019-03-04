На Кубани выделят около 200 тыс. рублей на ремонт объезда после обрушения главной дороги

СОЧИ, 4 марта. /ТАСС/. Власти Горячего Ключа Краснодарского края направят около 200 тыс. рублей на ремонт единственной объездной дороги, которая связывает город и станицу Бакинская. Об этом сообщил глава города Горячий Ключ Александр Кильганкин в своем аккаунте в Instagram.
Между населенными пунктами осталась только одна возможность проехать после того, как в станице в начале февраля сошел оползень и обрушилась часть трассы.
"Порядка 200 тыс. рублей из местного бюджета будет направлено на ремонт объездной дороги в станице Бакинской. После дождей она снова нуждается в отсыпке. Работы постараемся провести до конца недели", - написал мэр города.
Через несколько дней после обрушения, в феврале, городские власти уже принимали решение отсыпать альтернативный проезд щебнем, чтобы улучшить качество проезда. Отметим, что на территории Горячего Ключа действует режим ЧС.