На Кубани выделят около 200 тыс. рублей на ремонт объезда после обрушения главной дороги

СОЧИ, 4 марта. /ТАСС/. Власти Горячего Ключа Краснодарского края направят около 200 тыс. рублей на ремонт единственной объездной дороги, которая связывает город и станицу Бакинская. Об этом сообщил глава города Горячий Ключ Александр Кильганкин в своем аккаунте в Instagram.

Между населенными пунктами осталась только одна возможность проехать после того, как в станице в начале февраля сошел оползень и обрушилась часть трассы.