Дочернее предприятие Роскосмоса уволило сотрудника, оскорбившего жителей хрущевок

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. ФГУП "Агат" (дочернее предприятие Роскосмоса) уволило своего сотрудника Станислава Жаркова, который ранее оскорбительно высказался в соцсетях в отношении жителей хрущевок. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе "Агата".

"Руководство ФГУП "Организация "Агат" поддержало инициативу госкорпорации "Роскосмос" и было принято решение об увольнении сотрудника", - сказали в пресс-службе.

Ранее Жарков в своем комментарии к одному из постов в Facebook выразил мнение, что качество жизни в новых домах, которые построят в Москве по программе реновации, быстро ухудшится после переселения туда жителей сносимых хрущевок. Как сообщили ТАСС в госкорпорации, для изучения этого вопроса в Роскосмосе было решено создать комиссию по этике. Комиссия дала рекомендацию уволить сотрудника ФГУП "Агат".

В Роскосмосе отметили, что госкорпорация считает подобное публичное поведение не соответствующим высоким требованиям, предъявляемым к сотрудникам ракетно- космической отрасли, и приносит извинения всем, кого оскорбили высказывания Жаркова.