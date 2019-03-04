Более 20 госстандартов безопасных исследований в Арктике планируют принять в 2019 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Специалисты технического комитета Росстандарта "Проведение исследований в полярных регионах" подготовили проекты более чем 20 госстандартов для повышения уровня безопасности работ в арктической зоне. В комитете рассчитывают, что их примут в 2019 году, сообщил ТАСС глава комитета Никита Куприков.

"Это стандарты, которые определяют требования к инфраструктуре полярных станций, к пожарной безопасности, к информационным знакам, которые будут использоваться в Арктике, к тем процессам, которые осуществляются нашими организациями и учеными при проведении исследований. Стандарты уже разработаны, сейчас проходят общественные обсуждения, надеемся, что их примут в 2019 году, они должны будут содействовать развитию деятельности человека в этих регионах, <...> жесткость требований и рекомендаций повышает безопасность деятельности человека", - сказал Куприков, отметив, что ранее подобных стандартов не было.

Среди норм, которые могут быть приняты в текущем году, - экологические требования к проведению полярных исследований, требования к обеспечению безопасности туристических групп в Арктике, к эксплуатации авиационной техники в условиях Крайнего Севера. Также нововведения коснутся требований к подготовке специалистов для работы в Арктической зоне РФ. "Разработаны требования к специализированному обучению людей, работающих в полярных условиях. В этом стандарте будут прописаны рекомендации для образовательных учреждений, которые ведут подготовку таких кадров, будут указаны те компетенции, которые должны быть у человека, работающего в полярном регионе", - пояснил глава комитета.

При этом он отметил, что уже сейчас сотрудники научного центра "Полярная инициатива" планируют начать работу по подготовке специализированных профессиональных стандартов для отдельных арктических специальностей.