Центр для молодых деятелей культуры создадут на базе форума "Таврида"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Стационарный образовательный центр для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида" будет создан на базе юбилейного Всероссийского образовательного молодежного форума "Таврида". Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе форума.

"Юбилейный форум станет новой ступенью в развитии проекта, которая перерастет в строительство стационарного образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида", - говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе пояснили, что центр планируется открыть через несколько лет. "К 2022 году арт-кластер планируется дополнить стационарным круглогодичным образовательным центром "Арт-резиденция "Таврида", - добавили представители форума.

Пятый юбилейный форум "Таврида 5.0" пройдет в два этапа. Участники первых шести смен форума будут вовлечены в благоустройство территорий форума и фестиваля "Таврида - ARTRUSSIA". А с июня по август пройдет шесть профильных смен, участниками которых станут музыканты, литераторы, продюсеры, представители народных направлений, архитекторы, художники, комедианты, блогеры и театралы. Молодые специалисты примут участие в трехуровневой образовательной программе.

Форум "Таврида" является уникальной образовательной платформой в области культуры и искусства. С 2015 года на нем было выдано более 300 грантов суммой 40 млн рублей. Это единственный федеральный форум, где в 2018 году функционировал конвейер проектов в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов "Творческие инициативы молодежи". Организаторами форума "Таврида" является Роскультцентр при поддержке Росмолодежи. Регистрация на Всероссийский форум молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" в 2019 году начнется 5 марта.

Роскультцентр - подведомственное учреждение Федерального агентства по делам молодежи (ФАДМ). Центр поддержки молодежных творческих инициатив ответственен за координацию молодежных проектов в сфере культуры.