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Арест главреда "РИА Новости Украина"
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Москалькова хотела бы присутствовать в Киеве на суде по делу Вышинского

В свою очередь украинский омбудсмен Людмила Денисова назвала приблизительную дату рассмотрения дела в суде - 20 марта

ЖЕНЕВА, 4 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова проинформировала украинского омбудсмена Людмилу Денисову о том, что хотела бы присутствовать в Киеве на суде по делу журналиста Кирилла Вышинского.

"Денисова сообщила, что Вышинского переводят в киевское СИЗО для рассмотрения апелляционной жалобы по поводу продления срока содержания под стражей. Она назвала приблизительную дату рассмотрения в суде - 20 марта. И я со своей стороны сообщила, что хотела бы присутствовать на суде", - сказала Москалькова ТАСС после беседы с Денисовой в кулуарах встречи Европейской сети Глобального альянса национальных учреждений по защите прав человека (ГАНРИ).

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УкраинаРоссияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаАрест главреда "РИА Новости Украина"
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