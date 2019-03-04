Москалькова хотела бы присутствовать в Киеве на суде по делу Вышинского

ЖЕНЕВА, 4 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова проинформировала украинского омбудсмена Людмилу Денисову о том, что хотела бы присутствовать в Киеве на суде по делу журналиста Кирилла Вышинского.

"Денисова сообщила, что Вышинского переводят в киевское СИЗО для рассмотрения апелляционной жалобы по поводу продления срока содержания под стражей. Она назвала приблизительную дату рассмотрения в суде - 20 марта. И я со своей стороны сообщила, что хотела бы присутствовать на суде", - сказала Москалькова ТАСС после беседы с Денисовой в кулуарах встречи Европейской сети Глобального альянса национальных учреждений по защите прав человека (ГАНРИ).