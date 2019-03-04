Минприроды оспорило решение суда по нацпарку "Лосиный остров"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Минприроды РФ оспорило решение суда по нацпарку "Лосиный остров", направив в Верховный суд соответствующую кассационную жалобу, сообщила ТАСС пресс-служба ФГБУ "Информационный-аналитический центр поддержки заповедного дела" (Росзаповедцентра), находящегося в ведении министерства.

Уточняется, что жалоба была направлена 25 февраля.

Ранее сообщалось, что с 2014 года идет судебное разбирательство по трем участкам в Балашихинском городском округе Московской области, включенным в границы национального парка "Лосиный остров". Собственник земли "ТТК-Абрамцево" планировал создать торгово-туристический центр и доказать, что ограничения на строительство там были установлены незаконно. В июле 2018 года суд постановил снять ограниченный режим использования участков, в декабре 2018 года это решение поддержала кассационная инстанция.

"Действительно, Минприроды 25 февраля подготовило и направило в Верховный суд кассационную жалобу по поводу решения Арбитражного суда Московской области в отношении национального парка "Лосиный остров", - цитирует пресс-служба заместителя директора Росзаповедцентра Ольгу Кревер

По материалам судов, спорные участки общей площадью 16,7 га сейчас находятся в собственности сторонних пользователей и предназначены для хозяйственной эксплуатации, но при этом находятся в границах национального парка.