В Каспийске уволили воспитателя после информации об избиении воспитанника детдома

МАХАЧКАЛА, 4 марта. /ТАСС/. Воспитатель детского дома уволена после информации об избиении воспитанника учреждения, директор детдома отстранена от должности. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Министерстве образования и науки Дагестана.

На одном из федеральных телеканалов 4 марта вышел сюжет о применении насилия в отношении воспитанника детдома в Каспийске. По данному факту проводится доследственная проверка.

"По факту случившегося министерством образования и науки Дагестана проводится служебное расследование, а вице-премьер Уммупазиль Омарова обратилась в прокуратуру Каспийска. По делу ведется проверка. Воспитатель, причастная к инциденту, уволена. Директор детского дома временно отстранен от занимаемой должности", - сказал представитель ведомства.

По его словам, в понедельник зампредседателя правительства - министр образования и науки Дагестана Уммупазиль Омарова посетила специальный (коррекционный) детский дом VIII вида в Каспийске, где произошел "инцидент с применением грубой силы по отношению к ребенку".

"Меру ответственности виновных определят следственные органы. Мы проведем проверки во всех детских домах и интернатах", - приводит представитель ведомства слова Омаровой. По данным Минобразования республики, подобный инцидент в этом детдоме произошел впервые за 25 лет работы учреждения.

Как сообщалось ранее, на одном из федеральных телеканалов 4 марта вышел сюжет о применении насилия в отношении воспитанника детского дома в Каспийске. Как следует из видеоматериалов, в коридоре учреждения женщина (предположительно, воспитатель детского дома) останавливает воспитанника и наносит ему удары.