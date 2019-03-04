Гендиректор ЮНЕСКО направляется с визитом в РФ в целях укрепления сотрудничества

ПАРИЖ, 5 марта. /ТАСС/. Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле начинает во вторник свой первый официальный визит в Россию, который продлится до 7 марта. Как сообщили в пресс-службе ЮНЕСКО, Азуле планирует обсудить укрепление сотрудничества России с организацией, а также принять участие в церемонии открытия Всероссийского конгресса кафедр ЮНЕСКО.

"Цель этого визита - подтвердить связи между ЮНЕСКО и Россией, чье участие в деятельности этой структуры ООН является историческим во всех областях компетенций организации", - указали в пресс-службе.

Азуле планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, что "предоставит возможность обсудить укрепление существующего партнерства в таких важных областях, как наука, мировой океан, искусственный интеллект, наследие и культура". После этого она посетит Московский Кремль - объект всемирного наследия ЮНЕСКО - и проведет встречу с членами Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Затем, согласно программе, гендиректор международной организации направится в Казань, где у нее запланирована встреча с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Планируется также, что Азуле примет участие в церемонии открытия Всероссийского конгресса кафедр ЮНЕСКО. Россия, как напомнили в организации, располагает 60 кафедрами и занимает второе место в мире по масштабу их сети.

"Будучи одной из 22 республик, входящих в состав Российской Федерации, Татарстан особенно активно сотрудничает с ЮНЕСКО. В нем находится шесть объектов всемирного наследия, три кафедры ЮНЕСКО и биосферный заповедник", - напомнили в международной организации.

Об Азуле

Азуле вступила в должность гендиректора ЮНЕСКО в ноябре 2017 года, сменив на этом посту Ирину Бокову, возглавлявшую международную структуру с 2009 года. Ранее Азуле была советником президента Франции Франсуа Олланда по культуре и коммуникациям, до мая 2017 года занимала должность министра культуры и массовых коммуникаций, после чего выдвинула свою кандидатуру на пост гендиректора ЮНЕСКО. По итогам сессии исполнительного совета организации Азуле смогла завоевать большинство голосов. Своими приоритетами на посту руководителя ЮНЕСКО она ставит противодействие экстремизму и насилию, борьбу с неграмотностью и решение проблем, связанных с изменением климата.

Созданная вскоре после окончания Второй мировой войны, сегодна ЮНЕСКО играет роль главного хранителя мирового культурного наследия. Ее программы направлены на развитие образования, естественных и гуманитарных наук, культуры, коммуникаций. Рабочими языками организации являются английский, французский, русский, китайский, испанский и арабский. На данный момент в ее состав входят 193 государства и 11 ассоциированных членов.