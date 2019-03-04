Минздрав предлагает ввести штрафы за несоответствие лечения клиническим рекомендациям

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ предлагает ввести административную ответственность за несоответствие оказываемой медицинской помощи клиническим рекомендациям. Согласно законопроекту ведомства, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, штраф для должностных лиц может достигать 20 тыс. рублей, для юридических - 70 тыс. рублей.

"Законопроект предусматривает внесение в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях изменений, устанавливающих административную ответственность за невыполнение медицинской организацией обязанности создавать условия, обеспечивающие соответствие оказываемой медицинской помощи критериям оценки качества медицинской помощи", - говорится в пояснительной записке к документу.

Так, если медицинская организация не создаст условия, которые обеспечат соответствие оказываемой медицинской помощи критериям оценки качества медицинской помощи, это может повлечь предупреждение или "наложение административного штрафа на должностных лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей; на юридических лиц - от 50 тыс. до 70 тыс. рублей".

Ответственность также предусматривается за неисполнение полномочий органов государственной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья по созданию условий для обеспечения качества и доступности медицинской помощи. Согласно предложению Минздрава, действия или бездействия должностных лиц, которые влекут неисполнение полномочий органов государственной власти субъекта в сфере охраны здоровья, "влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей"

Как уточняется в пояснительной записке, "исключительную значимость создания условий для оказания качественной медицинской помощи подчеркивает то, что ежегодно 60% обращений граждан в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения связаны с вопросами доступности и качества медицинской помощи". По данным ведомства, в 2017 году по вопросу качества и безопасности медицинской деятельности поступило более 47 тыс. обращений.

Закон о клинических рекомендациях принят в декабре 2018 года. Он предусматривает, что рекомендации должны разрабатываться медицинским сообществом для различных заболеваний с указанием предусмотренной медицинской помощи. На основании рекомендаций разрабатываются протоколы лечения по отдельно по каждому типу болезни. Пересмотр рекомендаций возможен не реже одного раза в три года.