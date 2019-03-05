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В Магаданской области открыли новый корпус районной больницы

Стоимость проекта строительства составила 151 млн рублей

СЕЙМЧАН /Магаданская область/, 5 марта. /ТАСС/. Новый корпус инфекционного отделения районной больницы открыт во вторник в поселке Сеймчан Среднеканского района Магаданской области. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Сергей Носов в рамках запуска третьего гидроагрегата Усть-Среднеканской ГЭС.

"Не только рост объемов промышленного производства сопровождает пуск третьего агрегата, но и серьезный подарок сделан Магаданской области в рамках социального партнерства - вошло в работу современное инфекционное отделение в районной больнице в городе Сеймчан", - сказал губернатор.

Новый корпус районной больницы был построен и оснащен компанией группы "Русгидро" в рамках социальных мероприятий по проекту строительства гидроэлектростанции в области. По данным компании, стоимость проекта строительства нового корпуса больницы составила 151 млн рублей.

В новом корпусе расположилось инфекционное отделение, отделение дезинфекции с прачечной, больничный аптечный склад и технологические помещения. Открытие нового медучреждения позволит повысить уровень оказания бесплатной медицинской помощи населению района и ликвидировать дефицит площади стационара больницы, отмечает "Русгидро".

Теги
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