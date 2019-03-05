Новый самолет-амфибия пополнил авиапарк МЧС в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 5 марта. /ТАСС/. Авиапарк Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России пополнился самолетом Бе-200ЧС, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В Хабаровск с Таганрогского завода в рамках выполнения государственного контракта МЧС России поступил новый самолет Бе-200ЧС. Он стал уже четвертым самолетом-амфибией, стоящим на вооружении авиаторов Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России", - говорится в сообщении на сайте.

Отмечается, что это воздушное судно третьей серии, в котором усовершенствована электродистанционная система управления, реализованы новые возможности пилотажно-навигационного комплекса. Оснащение воздушного судна позволяет заходить на посадку в любых метеоусловиях, работать в ночное время. Во время перелета из Таганрога в Хабаровск экипаж преодолел около 6 тыс. км с тремя промежуточными посадками.

Бе-200ЧС ориентирован преимущественно на выполнение задач по тушению пожаров. Он может совершать приводнение на пригодные по глубине и размерам водоемы, забирать на борт и сбрасывать на очаги огня до 12 тонн огнегасящей жидкости. Самолет также можно использовать для проведения поисково-спасательных работ, особенно на морских акваториях, для переброски аэромобильной группировки спасателей в зону ЧС, доставке грузов.

За 2018 год самолеты-амфибии Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России применялись более 760 раз, на очаги огня слито около 6,5 тыс. тонн огнегасящей жидкости. С их помощью было потушено порядка 120,5 тыс. км кромки пожаров, в 273 случаях не допущено дальнейшее распространение огня, в том числе на населенные пункты.

В настоящее время авиапарк дальневосточных спасателей состоит из 16 воздушных судов. Помимо, Бе-200ЧС есть самолет Ан-74, два вертолета Ми-26 и девять вертолетов Ми-8 МТВ. В 2019 году поступит еще один вертолет Ми-8.