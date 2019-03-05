Роспотребнадзор рассказал, на что обращать внимание при покупке цветов

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор в преддверии 8 Марта советует покупателям цветов обращать внимание на степень раскрытия бутона, свежесть стебля и отсутствие искусственных украшений. Об этом во вторник сообщается на сайте ведомства.

"Секрет красивого букета, который долго останется свежим, состоит из двух слагаемых: первое - это свежесть каждого цветка, и второе - правильные условия хранения", - отмечается в сообщении.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что прежде всего необходимо обращать внимание на стебель: он не должен быть слишком сухим. Еще одним признаком свежего цветка является наличие нижних лепестков. Лучше выбирать полураскрывшиеся цветы, так как срок их жизни будет дольше, а также обращать внимание на эластичность лепестков и не отдавать предпочтение цветам с искусственными украшениями на бутоне.

Чтобы дольше сохранить свежесть букета, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют по возможности исключить резкие перепады температур. Например, прежде чем с мороза заносить букет в тепло, лучше ненадолго оставить его в прохладном коридоре или прихожей. Кроме того, чтобы сохранить свежесть цветов, рекомендуется подрезать стебли, даже если это уже сделал продавец, и удалить нижние листья, как сухие, так и свежие.

"Не стоит ставить в одну вазу нарциссы и лилии, гвоздики и розы, ландыши и тюльпаны. Соседства красных роз, ландышей и рододендронов не выдерживает большинство растений. Зато веточка туи - отличный способ превратить любой букет в завидного "долгожителя", - порекомендовали в Роспотребнадзоре и напомнили, что щепотка сахара в воде поможет сохранить свежесть роз, тюльпанов и гвоздик.