Минздрав оперативно готовит изменения по паллиативу в программу госгарантий на 2019 год

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Минздрав России планирует оперативно внести изменения в программу государственных гарантий оказания гражданам медицинских услуг в части паллиативной помощи уже в 2019 году. Об этом ТАСС сообщил помощник министра здравоохранения РФ Виталий Флек.

На минувшей неделе Совет Федерации одобрил закон о паллиативной помощи, который предусматривает поправки в 323 Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан РФ". Благодаря этому будет усовершенствовано оказание помощи неизлечимо больным людям. Чтобы граждане РФ имели возможность получать комплексную медико-социальную паллиативную помощь бесплатно, необходимо внести ее в программу государственных гарантий.

"Мы говорим о внесении изменений в программу, которая на 2019 год уже утверждена. Нам необходимо оперативно внести эти изменения, чтобы весь механизм в регионах уже в этом году начал действовать. Сроки весьма сжатые, поскольку именно программа является запускающим эти механизмы документом", - отметил собеседник агентства.

После утверждения программы все субъекты Российской Федерации должны будут внести соответствующие изменения в свои территориальные программы государственных гарантий.

Паллиативная медицинская помощь, в соответствии с новым законом, включает первичную медицинскую помощь, в том числе доврачебную и врачебную, и паллиативную специализированную медицинскую помощь. В соответствии с новым законом, паллиативная помощь будет оказываться не только в круглосуточном стационаре, но и амбулаторно, в условиях дневного стационара. Также впервые зафиксировано право пациента получать эту помощь на дому.

"Программа будет включать нормативы объема этих видов медицинской помощи, их стоимость, чего раньше в документе не было. Кроме того, программой будет предусмотрено оказание психологической и психотерапевтической медицинской помощи членам семьи пациента, получающего паллиативную медицинскую помощь, или после его смерти в случае их обращения в медицинскую организацию", - утончил Флек.

Взаиморасчеты субъектов

Ранее при обсуждении закона в комитете по социальной политике Совета Федерации РФ сенаторы отмечали, что, несмотря на существующий в бюджетном законодательстве механизм, позволяющий регионам полностью оплачивать медпомощь для своих жителей, которые по факту оказались в другом субъекте, для большинства паллиативных пациентов оказываются недоступными некоторые виды медицинской помощи по этому профилю.

"Требуется серьезная проработка вопроса, в том числе с участием Минфина России, касательно механизма реализации взаиморасчетов между регионами посредством заключения соглашения о намерениях и фактической оплаты оказанной паллиативной медицинской помощи", - пояснил помощник министра.

На данный момент паллиативный пациент в "чужом" субъекте может рассчитывать на получение амбулаторной помощи, а для помещения в стационар уже необходимо решение врачебной комиссии или разрешение регионального Минздрава - и то, и другое невозможного сделать быстро.

"Возможно, таких пациентов будет и не так много, но важно, чтобы взаиморасчеты по каждому случаю осуществлялись, и не только в части паллиативной медицинской помощи, а и по медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой при ВИЧ, туберкулезе, психических расстройствах и других", - добавил Флек.