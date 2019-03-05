В Чите установят памятник погибшим в современных вооруженных конфликтах

ЧИТА, 5 марта. /ТАСС/. Памятник забайкальцам, погибшим при исполнении воинского долга, откроют в сентябре в Чите, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"[Врио губернатора Забайкальского края] Александр Осипов поддержал возобновление строительства памятника забайкальцам, погибшим при исполнении воинского долга. Его открытие запланировано на сентябрь", - говорится в сообщении.

По данным краевых властей, памятник установят на площади труда в Чите. Его стоимость - 6,8 млн рублей. При этом 780 тыс. уже удалось собрать на благотворительных концертах. Установку памятника поддержат частные компании.

Инициатор строительства - Совет ветеранских организаций. Депутат гордумы Читы, ветеран контртеррористической операции на Северном Кавказе Александр Сапожников рассказал ТАСС, что основой будущего памятника станут скульптуры двух воинов, стоящих возле боевой машины пехоты (БМП). "Один воин будет символизировать участников конфликтов в Анголе и Афганистане, другой - ветеранов более современных конфликтов", - уточнил он. Скульптурную композицию разместят на поле в форме звезды, она будет окружена стеной, символизирующей горы Кавказа.

Фундамент будущего памятника уже залит, БМП для него выделена.