В Роскачестве дали рекомендации по покупке цветов к 8 марта

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Эксперты Роскачества в преддверии 8 марта подготовили рекомендации по выбору цветов, а также рассказали, на какие уловки могут идти продавцы, чтобы поддержать товарный вид несвежих цветов. Об этом говорится в сообщении Роскачества.

Например, продавцы могут обрывать подсохшие и потемневшие лепестки, маскировать изъяны яркой упаковкой, собирать увядающие цветы в букеты или большие композиции со свежесрезанными цветами, заматывать бутоны бумагой или тканью, декорируя блестками и красителями. Поэтому, если вы не уверены в свежести букета, эксперты рекомендуют собирать композиции из цветов самостоятельно.

При покупке необходимо отдавать предпочтение полураспустившимся цветам, оптимальный вариант - раскрытые цветки вперемешку с бутонами, отметили в Роскачестве. При этом важно, чтобы в букете не было пыльцы на тычинках, а бутоны не были желтоватыми, иначе такие цветы уже не распустятся. Также необходимо проверить, плотно ли прилегает к бутону чашелистик и свежий ли он. Если нет, то это, скорее всего, уже распустившийся цветок, у которого оборвали увядшие лепестки, предупредили эксперты.

Свежий бутон всегда гладкий, упругий, правильной формы, без посторонних пятен и полос. Если аккуратно отогнуть лепесток свежего бутона в сторону, он вернется в исходное положение. Бутон не должен быть стянут резинкой или закреплен у основания липкой лентой.

Если речь идет о розах, то бутон у основания должен быть твердым. Также у роз должна быть "рубашка" - защитные лепестки, грубоватые, слегка деформированные. Такие лепестки флорист должен удалять при покупателе, когда упаковывает цветы.

Стебли свежих цветов должны быть упругие, мясистые, без внешних повреждений и пятен. Листья на стебле не должны быть вялыми. Срез у свежих цветов влажный, светлый, без постороннего запаха. Эксперты советуют проверять свежесть цветка, взяв его за кончик стебля, - он не должен наклониться.

Как хранить цветы

Резкие перепады температур приводят к гибели цветов, поэтому если букет только что с мороза, сначала цветы необходимо поместить в прохладное место, чтобы они постепенно привыкли к теплу. Перед тем, как ставить цветы в вазу, необходимо обновить срез. Это можно сделать ножницами или секатором, держа стебли под струей воды. Мягкие стебли необходимо обрезать под углом, твердые - расщеплять снизу ножом.

Кроме того, необходимо удалять нижние листья, чтобы избежать процесса гниения в воде. При этом нельзя ставить несколько букетов в одну вазу или смешивать цветы из разных букетов.

Розы и лилии необходимо ставить в прохладную воду, при этом у лилий необходимо оборвать тычинки, пока они не покрылись пыльцой. Тюльпаны будут стоять дольше, если наполнить вазу холодной водой, причем в нее даже можно добавить лед. Герберы лучше стоят в воде комнатной температуры. Хризантемы и сирень дольше всего сохраняют свежесть, если в вазе теплая вода.

Для продления срока свежести цветов в воду можно добавить специальный порошок. Если нет такого порошка, то для роз, тюльпанов, гвоздик, хризантем его можно заменить двумя ложками сахара, для роз также подойдет растолченная таблетка аспирина.

Спустя три дня можно промыть и подрезать стебли, сполоснуть вазу, обновить воду, добавить порошок. Саму вазу с букетом лучше размещать в прохладном месте, подальше от сквозняков, прямых солнечных лучей и отопительных приборов, рекомендуют эксперты.