Борьба с фейками станет одной из тем Грушинской социологической конференции в Москве

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Способы борьбы с фейковыми новостями, их влияние на общественное мнение и доверие станут одной из главных тем предстоящей IX Грушинской социологической конференции, которая пройдет в Москве 20-21 марта. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Участников конференции ждут порядка 30 секций, круглых столов, культурных мероприятий. Перед гостями форума выступят более 130 спикеров - представителей исследовательской индустрии, органов федеральной и региональной власти, бизнеса, некоммерческого сектора, федеральных СМИ.

"Ярким событием станет дискуссия об информационных фейках, которые окружают современного человека. Журналисты, исследователи, представители власти и общественных инициатив обсудят, как fake news меняют нашу жизнь и поведение, влияют на наше доверие друг к другу и к общественным и государственным институтам, кто в них заинтересован и как с ними бороться", - отметили в пресс-службе.

Первый день Грушинской конференции, обещают организаторы, ознаменуется интеллектуальным поединком между генеральным директором ВЦИОМ Валерием Федоровым и руководителем исследовательской группы ЦИРКОН Игорем Задориным.

Грушинская конференция - главное ежегодное событие исследовательской индустрии, организатором которого выступает ВЦИОМ. С 2017 года конференция проводится в рамках Российской исследовательской недели (РИН). Конференция носит имя выдающегося российского социолога Бориса Грушина - родоначальника всесоюзной опросной сети, давшей начало сети ВЦИОМ и большинству опросных центров в России и странах бывшего СССР.