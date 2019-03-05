Генпрокуратура в Верховном суде отстояла право сельской учительницы на жилье

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Генеральная прокуратура через Верховный суд РФ отстояла право сельской учительницы на жилье. Как сообщили ТАСС в надзорном ведомстве, в ноябре 2011 года администрация Бейского района Хакасии заключила договор, по условиям которого передала учителю истории жилой дом для временного проживания на период работы в Бондаревской средней школе.

Согласно договору, через пять лет работы жилье передавалось в собственность преподавателя, в подтверждение чего этого администрация района выдала соответствующее гарантийное письмо. Однако в августе 2017 года женщина была уволена, и чиновники потребовали, чтобы ее семья освободила служебное жилье. Решением Бейского районного суда в декабре того же года требования администрации были удовлетворены, в удовлетворении встречного иска, заявленного учителем истории, было отказано. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Хакасии в марте 2018 года согласилась с решением суда первой инстанции.

По мнению принимавших решения судей, семья утратила право пользования служебным жильем после увольнения учителя, а приватизация служебного жилья по общим правилам запрещена.

Заместитель генпрокурора РФ Валерий Петров обжаловал эти решения в Верховном суде России. В итоге судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда удовлетворила кассационное представление, согласившись с доводами о том, что собственник жилищного фонда в лице администрации района в соответствии с действующим законодательством вправе принимать решение о приватизации служебного жилья. Кроме того, односторонний отказ от взятых в гарантийном письме обязательств не только нарушает основополагающие принципы разумности и добросовестности гражданского права, но и умаляет авторитет органов местного самоуправления.

Определением Верховного суда решения судов отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.